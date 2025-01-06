Активисты фонда «Путь к Победе» присоединились к борьбе с мазутом в «Голубой бухте»

В Севастополе введен режим ЧС после обнаружения мазутных пятен, которые до сих пор доходят до побережья после того, как два танкера потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря.

С последствиями аварии сейчас в регионе борются как спасатели, так и добровольцы. На спасение пляжа в Голубой бухте вышла волонтерская группа организованная благотворительным фонда «Путь к Победе».

Как рассказал «Севкору» председатель фонда Андрей Куринов, сегодня им удалось собрать большое количество мазута с прибрежной полосы.

«До начала шторма с береговой линии успели убрать весь загрязненный мусор выброшенный на берег, а также значительное количество камней, пропитанных мазутом. Однако, море продолжает выбрасывать с волнами нефтепродукты. После уменьшения волнения моря продолжим работы по очистке Голубой бухты», — отметил Андрей Куринов.

Сегодня в Севастополе группа волонтеров вместе со спасателями так же работала на пляжах Северной стороны и в районе Качи. Всего задействованы были порядка 120 добровольцев.

Удалось собрать 27,3 тонны. Всего за два дня было убрано 111,8 тонны.

Очистка береговой линии продолжается.

Напомним, что записаться в ряды волонтеров можно по телефону 112.