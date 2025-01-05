Председатель следственного комитета России взял на контроль уголовное дело о травмирование 8-летней девочки в севастопольской школе

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» появилось обращение жительницы Севастополя, которая не согласна с ходом расследования случая в школе, где получила травму ее восьмилетняя дочь.

Напомним, что в марте прошлого года девочка во время урока по физкультуре при выполнении гимнастического упражнения получила травму. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. Мама девочки отмечает затяжной характер расследования.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты.