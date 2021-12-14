ВМС Украины предложили ходить под «Веселым Роджером»

Ведут себя как пираты

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет после инцидента в Азовском море, когда корабль ВМС Украины «Донбасс» двигался в сторону Керченского пролива и не реагировал на требования изменить курс, предложил кораблям соседей сменить флаг «Веселого Роджера».

Несмотря на то, что корабль позже сменил курс, спецслужбы расценили данный маневр как провокацию.

Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужбы все равно расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.