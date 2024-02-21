Власти Севастополя предложили застроить территорию авторынка

В Севастополе уже повторно на градсовете рассмотрен проект застройки территории бывшего мототрека в районе Фиолентовском шоссе, 4, рядом с авторынком.

Сам мототрек был построен в 80х гг, в данный момент находится в удручающем состоянии. Восстанавливать его не планируется. Земельный участок уже определен как перспективный для застройки.

Застройщиком был предложен проект строительства семиэтажных домов на 1260 квартир.

Однако члены градсовета подчеркнули, что ранее обсуждалось, что здесь должен появиться объект спорта, а потом уже какая-то коммерческая недвижимость. А данный проект предусматривает огромный жилой комплекс, который, в том числе, усугубит дорожную ситуацию в районе, где всегда и так вырастают пробки.

«Я надеялся, что в разработку будет взята территория вместе с авторынком. Ну нужно хотя бы на взятой территории построить спортивный объект. Ядром микрорайона должен стать спортивный комплекс, а не жилой комплекс, а сбоку прилепили какой-то ФОК. Плюс авторынок нужно все-таки вовлекать, выкупать его», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он добавил, что строить жилье на этой территории возможно, но должно быть разумное сочетание. В первую очередь, необходимо предусмотреть большой спортивный объект для города.

Что касается проблем с пробками, то в ходе градсовета было отмечено, что транспортная развязка на Столетовском проспекте уже строится, также начнется проектирование развязки на проспекте Октябрьской революции.

Губернатор поручил более четко сформулировать требования к спортобъекту и просчитать заполненность учебных заведений в районе, а также наладить взаимодействие с предпринимателями на авторынке, чтобы найти общее решение.

Ольга Сурикова