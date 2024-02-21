На месте хлебозавода на Гоголя построят клубный дом

Жилой дом повышенного уровня комфортности построят на улице Гоголя, 16, где сегодня располагается неработающий хлебозавод.

Отметим, что хлебозавод функционировал на этом месте с 1930 по 2015 годы.

Дом будет состоять из пяти разноэтажных блоков от 4 до 7 этажей. У дома будет закрытый двор, подземный паркинг, на первом этаже помимо квартир будут коммерческие помещения.

Архитектура жилого дома представляет собой отсылки к классическому стилю застройки центральной части города.

В доме предусмотрено 130 квартир и 170 паркомест, предполагается, что в доме будут жить 376 человек.