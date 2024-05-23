Власти Норвегии запретили въезд российским туристам

С 29 мая власти Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд граждан России — туристы не смогут попасть на территорию страны.

Исключение могут сделать для тех граждан России, которые едут к близким родственникам или же с целью работы и учебы в Норвегии или в Шенгенской зоне.

Ограничения распространяются как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

Правительство страны объяснило введение новых ограничений необходимостью поддержать союзников в реакции против боевых действий России на Украине. Норвегия ограничила въезд россиян еще весной 2022 года: страна почти перестала выдавать гражданам России туристические визы. С 3 октября 2023 года запрещен въезд в Норвегию на легковых автомобилях с российскими номерами вместимостью до девяти человек.

Напомним, что въезд российским туристам также запретили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.

Анна Левина