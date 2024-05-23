Из Севастополя стартовал автопробег «Дорогами Победы»

В Городе-Герое Севастополе стартовал автопробег, посвященный памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и направленный на поддержку участников специальной военной операции.

На торжественном старте автопробега с площади Нахимова присутствовали депутаты заксобрания Севастополя.

Автопробег пройдёт по маршруту: Севастополь – Елец – Тула – Тверь — Санкт-Петербург.

«Сегодня очень важный день для Севастополя, стартует автопробег «Дорогами Победы». Города, по которым пройдет маршрут, выбраны неслучайно. Все эти города сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны, их многое связывает и объединяет», — подчеркнул вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

По словам Журавлева, все хорошо помнят мужество защитников, которые в оборону Севастополя 1941-1942 годов 250 дней защищали наш город, и не дали армии Манштейна прорваться к Кавказу.

Осталась в памяти потомков и Елецкая наступательная операция советской армии в декабре 1941 года, во время которой советские войска разгромили 2-ю немецкую армию. Маршрут также пройдет через город-герой Тулу, где проходила одна из оборонительных линий, когда в 1942 году враг подступал к Москве. Вошла в летопись героических страниц истории нашей страны и Калининская наступательная операция. 16 декабря Красная Армия очистила от немцев Калинин (сегодня Тверь) — он стал первым областным центром, освобождённым от врага с начала Великой Отечественной войны. Однако бои на территории Тверской области продолжались.

«Все города, омытые кровью и помнят немыслимое мужество наших предков, которые боролись с фашизмом и победили. Чудовищно, что через 80 лет в соседнем государстве «коричневая чума» неофашизма поднимает свою голову и наши парни борются с неофашизмом, но уверен — победа будет за нами», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

По пути следования участники будут встречаться с коллегами из исполнительной и законодательной власти, с депутатами Волгограда, Елецкой, Тульской, Тверской областей и доедут до Санкт-Петербурга. Будут проходить встречи и обсуждаться вопросы, которые сейчас на повестке дня», — добавил Журавлев.

Автопробег продлится с 23 до 31 мая, протяженность составит ориентировочно 6-7 тысяч км.

Участники пробега передадут флаг Севастополя в города, по которым пройдет маршрут.