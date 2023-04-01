Власти Крыма: Украина «разобьет лоб о нашу стену»

Россия даст достойный ответ на любые угрозы Крыму и новым регионам страны со ВСУ, заявил вице-премьер РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, пишет РИА Новости Крым.

Первое что подчеркнул Мурадов, это снижение туристических возможностей полуострова из-за поступающих угроз со стороны Украины начать наступление на Крым, Запорожье, Херсон.

«Мы, конечно, уверены в том, что будет дан достойный ответ, и неповадно будет нашим врагам предпринимать какие-то новые попытки создать угрозы нашим жителям и нашим регионам, в том числе Крыму», – сказал зампред правительства республики.