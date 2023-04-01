Глава оборонного комитета Госдумы: повестку нельзя прислать через Госуслуги

В России с первого апреля начнут в электронном виде оповещать россиян о призыве на срочную службу. Такие меры будут предприниматься для снижения числа уклонистов. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, пишет URA.RU.

«Если пришла [повестка] через госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично», — сказал Швыткин.

Отметим, что 31 марта на Госуслугах пропала возможность удалят профиль на портале, теперь можно только при обращении в МФЦ.

«[Справки] от уклонения выдавать будут, [если человек удалил госуслуги]. Но здесь нужно будет доказать, конечно. В каждом случае нужно будет разбираться индивидуально», — заключил Швыткин.