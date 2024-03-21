Власти Грайворона призвали жителей покинуть город

Глава Грайворона призвал жителей города уезжать в Ярославскую область.

«Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа. Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — заявил глава округа Геннадий Бондарев в telegram-канале.

Сегодня во время обстрела Белгорода, по предварительной информации, пострадали пять человек. В городе в результате воздушной атаки ВСУ повреждены больше 30 квартир в 6 МКД. Повреждено фасадное остекление в «Белгород Арены».

Около 08:00 дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов RM-70 «Вампир» уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — сообщили в Минобороны.

Ольга Сурикова