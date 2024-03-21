В ЛДПР усомнились, что Кологривый сыграет Жириновского после дебоша в баре в Новосибирске

В ЛДПР усомнились, что Кологривый сыграет Жириновского после дебоша в новосибирском баре. Депутат Госдумы от партии Ярослав Нилов заявил, что актер еще не утвержден на роль и из-за скандалов теряет шансы на победу в кастинге.

«Актер Никита Кологривый, не так давно объявивший себя чуть ли не безальтернативным кандидатом на роль Владимира Жириновского в запланированном фильме об основателе ЛДПР, стремительно теряет очки и шансы на победу в потенциальном кастинге», — написал Нилов своем telegram-канале.

По его мнению, «пьяные актерские выходки» не имеют ничего общего с эпатажем основателя ЛДПР.

«Фильм про Жириновского должен быть достойным, чтобы показать глубину внутреннего мира политика, его карьерный рост и взлет, его мировоззрение и мироощущение. Это будет не комедия, а очень глубокий, философский, качественный продукт. Артисты должны быть соответствующими, восприятие актеров в обществе должно быть соответствующим», — подчеркнул Нилов.