Владислав Даванков предложил дать жителям Крыма право отправлять мэра в отставку

У жителей Крыма может появиться возможность отправить мэра или других чиновников в отставку с помощью голосования на «Госуслугах». С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он внёс в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодный опрос, доверяют ли люди мэру.

«Сейчас прямые выборы мэров отменили почти везде. Это неправильно, нужно вернуть людям право самим выбирать, кто будет управлять их городом или селом. Более того, нужно дать жителям право отзывать мэра, если за это выступают больше половины жителей. Это самый яркий показатель того, что он не оправдывает доверие», — сказал Владислав Даванков.

Он добавил, что на организацию опроса не потребуются дополнительные деньги. Уже сейчас у большинства людей есть аккаунт на «Госуслугах», где и предлагается проводить опросы.

По словам Даванкова, такой механизм усилит ответственность мэров и других чиновников перед жителями. Кроме того, он повысит интерес людей к политической жизни, ведь сейчас градоначальников назначают городские депутаты. Их самих часто выбирают при явке в 10–15%.

«Если люди увидят, что от их мнения напрямую зависит качество управления городом, они более активно будут участвовать в опросах и выборах. Повысится общий уровень политической культуры», — уверен Владислав Даванков.

Владислав Даванков предлагает на треть сократить госаппарат. Это позволит сэкономить триллион рублей. Эти деньги пойдут на здравоохранение и образование. Сейчас на них уходит всего 8% бюджета. Владислав Даванков предлагает законодательно поднять эту долю до 20%.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четверо: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.