Где в Севастополе 27 февраля отключат свет

Севастопольэнерго информирует, что 27 февраля в некоторых районах Севастополя снова отключат массово свет.
Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
С 9:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
ТСН «Металлист», 594-А,597-А,240,588,567,595;
ул. Монастырское шоссе, 59/13;
пер. Каменный, 26
Юхарина балка, 4-10,14-16,20-30,34,42,46,50-5,53-А,13-15,27,33,37-39,45;
СТ «Южный экспресс», 9;
СТ «Техника», 2,1069
ТСН «Рябинушка», 33/214,33/214-А,30,82,192,196,199-А,223-А,5-А,203-А,11,31,12
ТСН «Слип», 18-20,24,28,40,46,122,128,148,209-б,17,31,45-47,53,67,121-12
ул. Муромская, 170-А,158-А,182-А,136-А,154-А,91-А,91,111-113,129-131,141,14;
ул. Ромашковая, 44-А,44-46;
пр-д Ромашковый, 11- А,11;
ул. Горпищенко, 1
ул. Балаклавское шоссе, 80-А,86-В,80,38-А,38-В,38;
ул. Хрусталева, 84-А,80-82,90,86-В,126-А,124-А,112-А,102-А,8;
СНТ «Камаз», 62,916,уч93,27,89,1050;
ул. Комсомольская, 4-22,3-27;
пер. Арабатский, 2,9-А,7-А,11-А,1-7,11;
туп. Вагонный, 2-8,1-5;
ул. Надеждинцев, 4-6,12,7-9;
ул. Розы Люксембург, 2-8,20,5-17;
ул. Чесменская, 22;
ул. Рабочая, 11
ул. Крестьянская, 2-А,2,3-13,2-Б,8;
ул. Железнякова, 4-18,1-А,1-Б,1-7;
ул. Народная, 4-24,1-17,17-А,24-А;
ул. П.Мирного, 8/18,18/8,16-30,15-25;
ул. Трудовая, 2-18,5-9,13,17-27,22,22-А,22/1,22/2,22/3
ул. Ковпака, 40-44;
ул. Ивана Голубца, 37-А,15-39;
ул. Авдеева, 14-42,17-А,19-45,49;
ул. Матюшенко, 22-44,19-47;
ул. Симферопольская, 19-27
ул. Корсунская, 24-А,22-24,25-35;
ул. Пожарова,26
3-й Готский пр-д, 32/1,16-А,16-30,11,15,16-А/1
с 11:00 до 16:00
с. Орлиное
ул. Кедровая, 1-11,15,4-А,6-А,4-16,
ул. Ивана Пахомова, 8-А,16-Ж,4-22,11-А,9-А,1-9,17-23,2-А,
2-В,2-Г,1-А,433;
ул. Тюкова, 97-А,99-103,68-А