Владимир Путин присудил Валентине Матвиенко звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин удостоил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко звания Героя Труда.

Президент подчеркнул, что ее жизнь была посвящена служению Отечеству и работе на благо его граждан.

Кроме того, государственные награды были вручены спикеру Госдумы Вячеславу Володину и мэру Москвы Сергею Собянину, которые получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков был награжден орденом Мужества.

Также награды получили экс-вице-премьер Виктория Абрамченко, бывшие министры Николай Шульгинов и Олег Матыцин.

Анна Левина