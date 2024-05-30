Руководитель рыбокомбината не платил налоги и зарплату

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин». Он обвиняется в сокрытии денежных средств от налогообложения и невыплате заработной платы.

Следствие установило, что с августа 2022 года по февраль 2023 года руководитель рыбоконсервного комбината скрыл от налогового органа более 18,3 млн рублей.

Кроме того, он не выплачивал заработную плату главному бухгалтеру и его заместителю, образовав задолженность в размере более 360 тыс. рублей. В ходе расследования долги по налогам, страховым взносам и заработной плате были погашены.

Прокуратура района направила уголовное дело с обвинением в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения.

Анна Левина