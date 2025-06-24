Владимир Путин подписал закон о защите русского языка

Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве. Этот документ призван укрепить статус русского языка как государственного, снизить использование иностранных слов и обеспечить соблюдение норм современного литературного языка.

Теперь вывески, указатели и реклама должны быть на русском языке, при этом запрещается использование иностранных слов, таких как sale или shop. Переводы на другие языки допускаются только при условии точного соответствия содержания и равнозначного оформления.

Кроме того, жилым комплексам и микрорайонам теперь запрещено присваивать иностранно звучащие названия — они должны писаться исключительно кириллицей. Для реализации этих норм предусмотрено внесение изменений в ряд нормативных актов, включая законы «О рекламе», «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс.

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