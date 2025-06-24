Севастопольцы потеряли почти 150 тысяч рублей при покупке товаров в интернете

Злоумышленники создают фиктивные интернет-магазины и размещают объявления с подозрительно низкими ценами, убеждая покупателей внести предоплату под предлогом высокого спроса или ограниченного количества товара. После получения денег мошенники перестают выходить на связь, а сайты быстро блокируются.

Среди пострадавших — 28-летний мужчина, который перевёл 30 тысяч рублей за коробку переключения передач, 53-летний мужчина, потерявший 47 тысяч рублей при покупке автозапчастей, 45-летняя женщина, лишившаяся 36 тысяч рублей при попытке купить мотоцикл через фишинговый сайт, и 23-летняя девушка, отправившая 25 тысяч рублей за щенка бультерьера, которого так и не получила.

Полиция Севастополя призывает горожан быть максимально осторожными при онлайн-покупках: тщательно проверять репутацию продавцов и достоверность сайтов, обращать внимание на слишком низкие цены и не переводить деньги незнакомым лицам без полной уверенности в их надёжности.

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