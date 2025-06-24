Интервью с председателем попечительского совета благотворительного фонда «Путь к Победе» Ильей Журавлевым

В Севастополе активно продолжает свою работу благотворительный фонд «Путь к Победе», который оказывает поддержку нашим защитникам.

Корреспондент Севкора поговорил с председателем попечительского совета благотворительного фонда «Путь к Победе» Ильей Григорьевичем Журавлевым о деятельности организации и роли России и в Севастополя в СВО.

Илья Григорьевич, какова, по Вашему, роль СВО в жизни страны сегодня?

Специальная военная операция — это этап новой исторической эпохи. Это время, когда Россия встаёт на защиту самой себя, своей культуры, языка, народной памяти, фундаментальных, исконно-русских ценностей. Это путь ответственности за настоящее и будущее, это проявление

народного единения. Сегодня мы, как и в суровые годы Великой Отечественной, стоим за свою землю всем народом, отстаиваем не только территориальную целость и исторические земли, по праву принадлежащие России, но и право будущих поколений на собственное развитие, на мирную жизнь, на воспитание в уважении к своим традициям и истории. Мы не допустим возрождения неонацизма в любом его проявлении ни на земле, ни в умах нашей молодежи.

Севастополь в этом процессе занимает особое место?

Севастополь — это город героизма, истины, город несгибаемой воли. Здесь каждый камень дышит историей, и наши земляки с честью и мужеством исполняют свой воинский долг в зоне СВО. Но так же достойно и искренне город поддерживает тех, кто на передовой: через волонтёрство, сборы, гуманитарные инициативы. Это подлинное единство фронта и тыла.

Как ЛДПР помогает участникам СВО?

По инициативе Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого три года назад, с началом специальной военной операции, было создано всероссийское патриотическое движение «Плечом к плечу. За русскую Победу!». Оно объединило волонтёров, политиков, предпринимателей и всех

неравнодушных граждан России, готовых поддержать наших бойцов на фронте. С первых месяцев Севастополь активно включился в эту работу. От нашего города, в рамках акции «Плечом к Плечу» «За русскую Победу», зону боевых действий были переданы десятки единиц

техники и оборудования: автомобили высокой проходимости, трактора, дроны, маскировочные сети, тепловизоры, средства связи, медикаменты, амуниция, гуманитарные грузы и тёплая одежда. Инициатива поддержки и помощи быстро нашла отклик среди севастопольцев. Помощь фронту

стала подлинно народным делом, в которое включились общественные организации, предприятия, волонтёры. Это чувство сопричастности — одна из главных сил, объединяющих нас в это непростое время. Чтобы выстроить системную и долгосрочную модель поддержки, учрежден благотворительный фонд «Путь к Победе». Его задача — комплексная помощь участникам СВО и их семьям, от гуманитарных поставок до адаптационных и социальных программ. Фонд активно взаимодействует с региональными и федеральными структурами, расширяя возможности помощи.

Совсем недавно в рамках акции «Плечом к Плечу» «За Русскую Победу» благотворительный фонд передал подразделениям Черноморского флота четыре вездеходных автомобиля и партию усовершенствованных дронов с увеличенной мощностью аккумуляторов. Это техника, способная

выполнять боевые задачи в самых сложных условиях, защищая и спасая жизни наших ребят. Всего фонд «Путь к Победе» передали в зону специальной военной операции более 30 единиц автомобилей высокой проходимости и специальной техники, свыше 200 беспилотников.

Также был организован в городе цех по пошиву маскировочных сетей. Леонид Эдуардович Слуцкий, лично отметил работу севастопольских «Швейбатов». Многие активисты городского отделения за помощь фронту отмечены общественной наградой- медалью «За помощь специальной военной операции». Наш общий долг быть рядом столько, сколько потребуется. Потому что речь идёт не только о материальной помощи. Речь о доверии, о моральной связи, о вере в то, что никто не забыт, и каждый наш герой знает, что за его спиной — сильная, единая страна. Оказывается всесторонняя

помощь, все, что необходимо для сохранения и защиты жизни наших ребят.

Помимо гуманитарной, оказывает ли ЛДПР юридическую и психологическую или иную помощь участникам СВО и их семьям?

Конечно. Сегодня мы расширяем работу запущены проекты юридической поддержки, психологического сопровождения, подготовки кадрового резерва. На базе Севастопольского городского отделения ЛДПР действует система адресной поддержки участников СВО и их семей.

Работают квалифицированные юристы, которые ежедневно оказывают юридические консультации, помогают в составлении заявлений, обращений, исков и иных необходимых документов. Также юридическая помощь регулярно предоставляется в рамках личных приёмов депутатов ЛДПР. За это

время решено большое количество вопросов, с которыми обращались как сами военнослужащие, так и их близкие. Организована психологическая поддержка. Приём ведёт специалист, имеющий опыт работы с участниками боевых действий и их семьями. Основное внимание уделяется преодолению стрессовых и посттравматических состояний, адаптации к мирной жизни. В том числе оказывается помощь матерям, жёнам и детям бойцов, находящихся в эмоционально тяжёлых условиях. Отдельное направление работы — содействие в трудоустройстве. Совместно с предприятиями и представителями бизнеса подбираются актуальные вакансии, осуществляется сопровождение при трудоустройстве, проводится консультирование. Это особенно важно для тех, кто вернулся с фронта и нуждается в социальной адаптации. Наши защитники должны знать: их здесь ждут, их здесь поддержат. И после возвращения домой у них будет опора — человеческая, профессиональная, государственная.

В Севастополе, в рядах ЛДПР волонтёрство развивается особенно активно. Почему так?

Потому что это идёт от сердца. За последние годы мы видим, как добровольческое движение в городе стало настоящей народной силой. Люди приходят по зову сердца и совести. Именно в личном участии рождается настоящее чувство сопричастности. Мы, однопартийцы ЛДПР, просто

открываем путь личным примером, и идём рядом — плечом к плечу. За три года наши ряды значительно пополнились, севастопольцами, желающими помогать фронту, ребятам, во имя скорейшей Победы.

Какой Вы видите Россию, Севастополь завтрашнего дня?

Мы уверены в своём пути. Сегодня строится общество, в котором главное — это уважение к своей истории, к труду, к семье, к языку, к культуре. Это опора на проверенные веками ценности, которые объединяют, укрепляют и дают уверенность в нашем будущем. Россия всегда была сильна

тем, что помнит и дорожит своими корнями. Севастополь это оплот-духовных сил, отваги и героизма, так было и так будет всегда. Наш Город-Герой, это столп России, на котором держатся верность, честь и долг перед Родиной. Здесь формируется характер нации, на памяти и любви к

героической истории России. Севастополь — это завет, данный потомками героям прошлого: быть достойными их подвига, беречь страну, быть сильными и справедливыми.

Что для ЛДПР значит помощь фронту?

СВО — это не эпизод, а начало русской эпохи XXI века! Никакого отката назад после СВО — только путь русского национального возрождения! Победа будет за теми, кто строит государство на национальной, русской идее, а не на подражании Западу! Мы считаем, что забота о героях СВО

должна быть системной, честной и полной! И каждый из нас — часть этого большого дела. Будем помогать столько, сколько нужно. Армия и народ — едины. А значит, мы сильны, враг будет разбит, Победа будет за нами!

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