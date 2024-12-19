Путин уверен, что СВО нужно было начинать раньше

«Эти три года СВО — серьезное испытание для всей страны и для меня. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться, — сказал Президент.

Глава государства уверен, что решение, которое было принято в феврале 2022 год нужно было принимать раньше, и заранее проводить системную подготовку.

«Крымские события были спонтанными, события 2022 года были без всякой подготовки. Дальше невозможно было терпеть и ждать пока ситуация для нас ухудшиться. Ведь киевские власти объявили, что не будут выполнять Минских соглашений. Нас обманули. 8 лет продолжается на Донбассе война и бойня. Мы увидели, что началось военное освоение этих территорий и уничтожения всего, что связано с Россией», — отметил Владимир Путин.

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Анна Левина