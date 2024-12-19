Никаких лимитов по семейной ипотеке не будет

«Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов [в банках]. Всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков в удовольствие должно быть получать от государства деньги. Обещаю, что обязательно всё проверю», — возмутился Президент.

В России из всего объёма построенного жилья 50% было построено на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).

Владимир Путин отметил, что банки должны с удовольствием выдавать семейную ипотеку и получать 6% от тех, кто ее использует, а разницу между банковской ставкой и этими 6% должно возмещать государство.

Сельская ипотека — важнейший элемент развития строительной отрасли.

Кроме того, нет необходимости закрывать льготную IТ-ипотеку в России, экономия для бюджета будет небольшая. Аналогично с сельской.

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Анна Левина