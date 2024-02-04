Президент Польши Дуда назвал Крым «исторически русским»

Президент Польши Анджей Дуда сомневается в том, что Украина способна вернуться себе Крым. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Kanal Zero.

«Я не знаю, вернет ли (Украина) Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск», — заявил президент.

Дуда также отметил, что Крым «является особенным местом (…) в том числе по историческим причинам».

«Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он (Крым) находился в руках России большую часть времени», — пояснил свою позицию дуда.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим: «Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали».