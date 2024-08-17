С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые правила комплектования автоаптечки

Минздрав РФ утвердил новые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП (хотя ее отсутствие и не является основанием для запрещения эксплуатации автомобиля и штрафа).
В аптечку входят:
— медицинские маски;
— перчатки;
— устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»;
— кровоостанавливающие жгуты;
— бинты, салфетки, пластырь, а также ножницы.
В новую аптечку добавлены спасательное одеяло, блокнот и маркер. Также должна быть инструкция по ее использованию.
Аптечками образца 2021 года можно использовать до 1 сентября 2027 г., образца до 2021 года – до конца этого года.
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Анна Левина