С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые правила комплектования автоаптечки

Минздрав РФ утвердил новые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП (хотя ее отсутствие и не является основанием для запрещения эксплуатации автомобиля и штрафа).

В аптечку входят:

— медицинские маски;

— перчатки;

— устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»;

— кровоостанавливающие жгуты;

— бинты, салфетки, пластырь, а также ножницы.

В новую аптечку добавлены спасательное одеяло, блокнот и маркер. Также должна быть инструкция по ее использованию.

Аптечками образца 2021 года можно использовать до 1 сентября 2027 г., образца до 2021 года – до конца этого года.

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Анна Левина