Учкуевка – пляж для любителей песка

Если вы предпочитаете песочные пляжи галечным и уж тем более бетонным, то вам непременно нужно на пляж Учкуевку.
Здесь и песок, и много места, и вся необходимая инфраструктура. К слову, теперь к пляжу можно пройтись через благоустроенный парк с беседками и даже зонами для барбекю.
На пляже есть:
— раздевалки;
— навесы;
— туалет;
— душ;
— фонтан для мытья ног;
— шезлонги (платно);
— кафе;
— развлечения для детей;
— спасатели.
Недостатков на пляже мы не обнаружили и да в отличии от Анапы там мало людей.
Дарья Тимофеева