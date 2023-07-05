Учкуевка – пляж для любителей песка

Если вы предпочитаете песочные пляжи галечным и уж тем более бетонным, то вам непременно нужно на пляж Учкуевку.

Здесь и песок, и много места, и вся необходимая инфраструктура. К слову, теперь к пляжу можно пройтись через благоустроенный парк с беседками и даже зонами для барбекю.

На пляже есть:

— раздевалки;

— навесы;

— туалет;

— душ;

— фонтан для мытья ног;

— шезлонги (платно);

— кафе;

— развлечения для детей;

— спасатели.

Недостатков на пляже мы не обнаружили и да в отличии от Анапы там мало людей.

Дарья Тимофеева