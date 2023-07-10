Видео ДТП в Симферополе, в котором легковушка влетела в автобус и перевернулась

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя установили обстоятельства ДТП.

Сегодня в 10:45 на ул. Киевская водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, при выезде с перекрестка с круговым движением не занял соответствующую крайнюю полосу при выезде с перекрестка.

В результате данного маневра Great Wall столкнулся с маршрутным автобусом, который двигался по крайней правой полосе, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Автобус оказался без пассажиров.

Ольга Сурикова