В День народонаселения Леонид Слуцкий обозначил цель по увеличению населения России

Сегодня, 11 июля, отмечают День народонаселения. Для нас всех это — повод подумать о будущем нашей страны

«Мы должны стремиться не просто воспроизвести, сберечь своё население, но воспроизвести здорового человека, дать ему возможность учиться, стать полноценным гражданином своей великой страны», –подчёркивает Леонид Слуцкий.

Мировое население активно растёт из года в год, однако последние три года Россия теряет до полумиллиона человек в год.

«Как говорит Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сейчас нужны решительные меры по увеличению нашего населения. Чтобы ситуация не была критической, речь идет не просто о нескольких миллионов человек, а как минимум вдвое больше. В качестве мер, которые способствовали бы увеличению населения, партия предлагает поддержать родителей, ввести отцовский капитал, который в случае развода может становиться источником выплаты алиментов», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Кроме этого, ЛДПР предлагает создать систему яслей для детей от двух месяцев до 1,5 лет и ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР