В Крыму следующим летом ждут 6,5 млн туристов

Глава парламента республики Владимир Константинов рассчитывает, что летом 2024 года Крым примет 6–6,5 млн туристов.

Об этом спикер парламента сообщил, выступая на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

«По следующему году мы ориентируемся на сообщение в полном объеме железнодорожного и автомобильного транспорта, не говорим пока про авиационное, и вернуться к цифре 6-6,5 миллионов отдыхающих», – цитирует Константинова РИА Новости.

Константинов уточнил, что в летний сезон 2023 года Крым принял 4–4,5 млн туристов.

В следующем году власти Крыма рассчитывают этот показатель нарастить на 2 млн человек.

По мнению спикера Крымского парламента, туристическая отрасль адаптировалась к сложившимся реалиям, ей оказывается государственная поддержка.

Напомним, научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта Александр Морозов предложил сделать въезд на полуостров платным.

Дарья Тимофеева

Фото: Юрий Лашов РИА Новости