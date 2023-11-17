Севастопольских спортсменов, схвативших вора, наградили в полиции

Начальник полиции Севастополя полковник Сергей Сигунов вручил благодарности Зограбу Оганяну и Михаилу Германовичу за содействие полиции в задержании грабителя.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября. Вблизи одной из остановок 22-летний пьяный житель Севастополя открыто вырвал сумку у пенсионерки и убежал.

Молодые люди услышали крики женщины с просьбами о помощи. Зограб и Михаил, заметив убегающего с сумкой злоумышленника, направились за ним, догнали и, забрав похищенное имущество, удерживали грабителя до прибытия наряда полиции.