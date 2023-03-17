К берегам Крыма направлен еще один американский беспилотный «Жнец» — CNN

Военно-воздушные силы США направили еще один дрон MQ-9 Reaper («Жнец») в Черное море, чтобы обследовать обстановку у берегов Крыма. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц страны.

«Военные отправили ту же модель беспилотника, MQ-9 Reaper, с заданием примерно в том же районе над Черным морем вскоре после того, как произошло столкновение, заявили официальные лица США», — цитирует канал собеседников.

Новый «Жнец» предназначен для осмотра места крушения и наблюдения «за русскими, ищущими обломки» ранее упавшего дрона.

Читайте также: В Севастополе на Avito появился в продаже американский беспилотник

Ольга Сурикова