В ретрокинотеатре «Украина» начнет работать выставка «Русская пехота – для врагов забота»

4 августа в 16:00 в ретрокинотеатре «Украина» (ул. Ленина, 35) стартует выставка, посвящённая пехотным соединениям русской армии периода Крымской войны 1853–1856 годов.

Экспозиция расскажет о ключевой роли сухопутных войск в обороне Отечества, о героизме и мужестве пехотинцев в полевых сражениях — от боя при Альме до длительной обороны Севастополя.

Посетители увидят образцы обмундирования, холодное и стрелковое оружие, а также предметы быта защитников Севастополя 1854–1855 гг. Экспозиция представит документы и личные вещи солдат и офицеров, участвовавших в Крымской войне.

Особое внимание уделено основным сражениям, наградам и памяти о русских воинах. Выставка подготовлена на основе фондов Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя и приурочена к 170-летию окончания обороны города и Году защитника Отечества.

Выставка будет работать до 9 ноября.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города