Велодорожки и тротуары на Монастырском и Фиолентовском шоссе готовы на 60 %

В Севастополе прошла проверка работ по строительству велодорожек и тротуаров на Монастырском и Фиолентовском шоссе.

Сейчас готовность объектов длиной около 17 км составляет более 60%. Дорожники продолжают устанавливать бордюрный камень, обустраивать тротуары и велодорожки, затем нанесут разметку.

Планируется организовать 24 пешеходных переходов, а вдоль дорог сделать заезды для общественного транспорта, что позволит увеличить скорость движения автомобилей. Дополнительно будут установлены 10 остановок.

Работы планируют завершить к концу года. Напомним, что само дорожное покрытие на Монастырском и Фиолентовском шоссе было отремонтировано в 2022 году.