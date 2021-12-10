Вандалы воруют луковицы тюльпанов с Приморского бульвара

Сегодня утром, 10 декабря, сотрудниками государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы» выявлен факт вандализма — на Приморском бульваре выкопаны только посаженные луковицы тюльпанов, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«В результате таких действий нарушена цветочная композиция. Теперь сотрудникам учреждения необходимо заново выкопать все луковицы на клумбе для того, чтобы воссоздать задуманное цветочное оформление клумбы.

Департамент городского хозяйства призывает жителей не совершать вандальные действия, в случае обнаружения вандальных действий третьими лицами, просим сообщать в адрес департамента, ГБУ «Парки и скверы», а также обращаться в полицию», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, в сентябре суд Ленинского района вынес приговор трем молодым людям, повредившим объект культурного наследия «Спуск Таврический». Местные жители 1994, 1996 и 1997 годов рождения понесут наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский