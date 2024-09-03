В России подорожают жидкости для вейпов

Стоимость 30 мл будет составлять не менее 2000 рублей.
Эксперты сообщили, что повышение цен связано с новыми требованиями реализации табачной продукции, которые вступили в силу с 1 сентября 2024 года.
По данным экспертов, в течение недели цены на жижи будут очень высокими, а затем немного снизятся.
Напомним, что 13 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака. Одна из основных задач этого закона — борьба с распространением контрафактных товаров.
Законом предусматривается введение требований к основному технологическому оборудованию, используемому в производстве табачной продукции, а также обязательной государственной регистрации такого оборудования.
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