В России подорожают жидкости для вейпов

Стоимость 30 мл будет составлять не менее 2000 рублей.

Эксперты сообщили, что повышение цен связано с новыми требованиями реализации табачной продукции, которые вступили в силу с 1 сентября 2024 года.

По данным экспертов, в течение недели цены на жижи будут очень высокими, а затем немного снизятся.

Напомним, что 13 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака. Одна из основных задач этого закона — борьба с распространением контрафактных товаров.

Законом предусматривается введение требований к основному технологическому оборудованию, используемому в производстве табачной продукции, а также обязательной государственной регистрации такого оборудования.

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Анна Левина