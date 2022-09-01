В Севастополе снова более 200 заболевших коронавирусом

В Севастополе на утро 1 сентября зарегистрированы 220 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано. Об этом говорится в оперативной сводке правительства города.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 146 пациентов, из них 125 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 89 947 человек, выздоровели 85 576.

Напомним, накануне в Севастополе было зарегистрировано всего з5 новых случаев заболевания COVID-19.

Ольга Сурикова