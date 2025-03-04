В Заксобрании Севастополя обратили внимание на необходимость продолжения борьбы с нелегальной миграцией

Сегодня в ходе сессии Заксобрания Севастополя активно обсуждалась проблема борьбы с незаконной миграции в годе. Так, вице-спикер, депутат ЛДПР Илья Журавлев сделал акцент на важности ужесточения миграционного законодательства и активного контроля за деятельностью мигрантов.
«Противодействие этому явлению стало одним из актуальных направлений работы всех органов государственной власти. Общаясь на приемах граждан с жителями нашего города, я получаю обратную связь от людей о необходимости ужесточения миграционного законодательства и усиления работы правоохранительных органов по контролю за деятельностью мигрантов и пресечениях их незаконной деятельности», — отметил Журавлев.
Он добавил, что помимо нанесения экономического ущерба бюджету страны и города незаконная миграция тесно связана с такими опасными явлениями как терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, торговля людьми
Вице-спикер напомнил, что с начала 2024 года принято 12 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. В разработке этих законопроектов участвуют и депутаты Госдумы из фракции ЛДПР.
Одни из последних законов, которые были приняты Федеральным Собранием и подписаны Президентом РФ касающиеся ужесточения борьбы с нелегальной миграцией:
Организация незаконной миграции отнесена к особо тяжким преступлениям;
Введена внесудебная блокировка сайтов, предлагающих нелегальные услуги для мигрантов;
Введён полный запрет для частных организаций на приём экзаменов у мигрантов;
Нелегальный миграционный статус преступника признан отягчающим обстоятельством.
С 5 февраля 2025 года введен режим высылки для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в России незаконно. Нарушители будут внесены в реестр контролируемых лиц, информацию о котором можно проверить на сайте МВД и портале госуслуг.
Также правительство РФ одобрило инициативу ЛДПР о признании незаконного пребывания иностранцев отягчающим обстоятельством при совершении им любых правонарушений.
Обращаясь к начальнику полиции Севастополя Сергею Сигунову, Илья Журавлев призвал усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства. А депутаты Заксобрания готовы оказать всю необходимую помощь сотрудникам полиции в пределах полномочий, для более эффективного решения задач, стоящих перед ОВД, в сфере контроля и документирования фактов нелегальной миграции в городе.
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Ольга Сурикова