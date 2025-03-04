В Севастополе официально будут отмечать завершение крымской наступательной операции в 1944 году

Сегодня в ходе сессии Заксобрания депутаты единогласно поддержали введение в Севастополе официального празднования 12 мая Дня победного завершения советскими войсками крымской наступательной операции в 1944 году.

В ходе своего доклада спикер Заксобрания Владимир Немцев пояснил, что данный законопроект разработан с целью сохранения и развития исторических традиций Севастополя, а также сохранения исторической памяти.

«Я напомню, что к исходу дня 9 мая 1944 года был освобожден наш город Севастополь. Однако на этом бои на полуострове Крым не закончились. 12 мая был взят последний штурмом рубеж противника и вышли на мыс Херсонес. В результате группировка в Крыму была окончательно разгромлена. Все мы знаем, что Крымская наступательная операция в 1944 году является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командирам», — отметил докладчик.

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Ольга Сурикова

Фото: Министерство Просвещения России