В Ярославле на Аллее космонавтов появилась звезда Антона Шкаплерова

В Ярославле на Аллее космонавтов перед планетарием открыта именная звезда Героя России, летчика-космонавта Антона Шкаплерова.

Антон Николаевич совершил четыре полета к МКС, провел на орбите 709 суток и более 21 часа в открытом космосе. Он внес значительный вклад в развитие пилотируемой космонавтики и является примером мужества, целеустремленности и веры в мечту.

Ярославская область имеет прямую связь с отечественной космонавтикой, будучи родиной Валентины Владимировны Терешковой. Сегодня, в День России, на Аллее космонавтов открыта шестнадцатая звезда, посвященная Антону Шкаплерову.

Источник: Telegram губернатора Ярославской области Михаила Евраева