В честь Дня России на Ай-Петри торжественно открыли канатную дорогу

Для крымчан сегодня настоящий праздник — торжественное открытие канатной дороги на Ай-Петри.

После технического открытия, которое состоялось ранее, сегодня решили устроить масштабный семейный праздник. Для гостей и жителей полуострова организовали праздничную программу, включая мастер-классы для детей, флешмоб, музыкальное шоу с кавер-группой и танцевальными номерами.

Напомним, что общая протяженность маршрута составляет 1 620 метров — это самый длинный в Европе безопорный пролет. В одной кабинке могут разместиться 35 человек. Интервал движения вагончиков – 10 минут, скорость – 8 м/с. Летом канатная дорога работает с 9:00 до 20:00.