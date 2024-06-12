Следком проводит проверку по факту появившейся информации о жестоком обращении с ребенком в детсаду Симферополя

Следователи Симферополя проверяют информацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов.

«Мама девочки сообщила о противоправных действиях персонала детского сада в отношении дочери, которую сотрудница дошкольного учреждения вывела в коридор, ударив по спине и оставив плачущей в темной раздевалке, пост сопровождается видео», — приводят подробности в ведомстве.

Также прокуратура Республики проводит проверку в отношении воспитательницы.

Уточняется, что детсад является частным и не имеет соответствующей образовательной лицензии.

На видео видно, с какой жестокостью женщина обращается с маленькой девочкой.

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В сети спустя день появилось видео с благодарностью мамы пострадавшей в детсаду девочки к сотрудникам Следкома Крыма

Она благодарит следователей за оперативную проверку детского сада, где няня грубо обращалась с ее ребенком.

Ольга Сурикова