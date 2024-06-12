Следком проводит проверку по факту появившейся информации о жестоком обращении с ребенком в детсаду Симферополя

Следователи Симферополя проверяют информацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов.
«Мама девочки сообщила о противоправных действиях персонала детского сада в отношении дочери, которую сотрудница дошкольного учреждения вывела в коридор, ударив по спине и оставив плачущей в темной раздевалке, пост сопровождается видео», — приводят подробности в ведомстве.
Также прокуратура Республики проводит проверку в отношении воспитательницы.
Уточняется, что детсад является частным и не имеет соответствующей образовательной лицензии.
На видео видно, с какой жестокостью женщина обращается с маленькой девочкой.
В сети спустя день появилось видео с благодарностью мамы пострадавшей в детсаду девочки к сотрудникам Следкома Крыма
Она благодарит следователей за оперативную проверку детского сада, где няня грубо обращалась с ее ребенком.
Ольга Сурикова