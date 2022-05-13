В Севастополе осуждена банда наркоторговцев

У них изъято почти шесть кг наркотиков

В Севастополе осуждены 12 участников организованной группы, которая занималась сбытом крупных партий наркотиков в интернете.

«В период с апреля 2018 года по август 2019 года участники организованной группы вели преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков на территории города Севастополя и Республики Крым», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Уточняется, что участники банды по указанию куратора, на которого заведено отдельное уголовное дело, размещали наркотические и психотропные вещества в тайники-«закладки», на которые после оставляли координаты в Интернете для будущих клиентов.

Из тайников и по месту жительства подсудимых изъяты мефедрон, a-PVP, марихуана, гашиш и другие наркотические средства общей массой более 5,6 кг, а также психотропное вещество амфетамин массой почти 0,5 кг.

Согласно приговору суда, 11 признанных виновными мужчин будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а осужденная женщина – в колонии общего режима. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 лет до 12,5 лет.

Напомним, в Севастополе недавно была осуждена группа наркоторговцев.

Ольга Сурикова