В Крыму задержали двух подростков, которые запугивали знакомого пневматическим оружием

Двоим несовершеннолетним из Бахчисарайского района предъявлено обвинение в хулиганстве группой лиц с применением оружия, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

В Бахчисарайском районе, в поселке Куйбышево 16 и 17-летние подростки встретили знакомого 49-летнего мужчину и при помощи пневматического пистолета пытались запугивать его.

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Подростки были оперативно задержаны и доставлены в следственное подразделение СК России.

В рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигурантов, допросы задержанных, назначен ряд экспертиз.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов юноши не попадали. Вместе с тем проверяются иные возможные противозаконные факты их деятельности.

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Анна Левина