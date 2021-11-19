В Ялте мошенник 19 раз сдал несуществующее жилье

Сам он находился в Липецкой области

Сотрудники ялтинского уголовного розыска задержали в городе Данков Липецкой области 40-летнего гражданина, подозреваемого в 19 эпизодах дистанционного мошенничества. Об этом сообщает управление МВД по Ялте.

Схема у него всегда была одна: желающие отдохнуть в курортном городе выбирали жилье, связывали с задержанным и, обговорив детали сделки, переводили ему предоплату. Он же, получив деньги, переставал выходить на связь.

Оперативникам удалось установить, что мошенник находится в Липецкой области, где он и был задержан по месту жительства.

«Установлено, что в прошлом году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», – отметили в УМВД, подчеркнув, что по всем эпизодам от него получены явки с повинной, а на данный момент устанавливается причастность его и к другим случаям дистанционного мошенничества.

Ему грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Ольга Сурикова