В Крыму возбуждено уголовное дело по факту исчезновения усыновленного подростка

Пропал под Судаком

ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летнего Дениса Кроколь из села Грушевка под Судаком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Предварительно установлено, что вечером 18 ноября мальчик ушел гулять в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся. Сотрудниками главного следственного управления были незамедлительно организованы поисковые мероприятия во взаимодействии с коллегами из МЧС, МВД, Росгвардии, отряда «Крым-Спас», представителями казачества, добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым», – рассказали в Следкоме.

На место выехала следственная группа из опытных офицеров. Для проведения поисков сформировано 14 групп, они работают по возможным маршрутам передвижения ребенка, на автомобильных трассах, в лесах и полях.

Следователи работают с родными и близкими мальчика, чтобы выяснить дополнительную информацию о его возможном местонахождении и для установления событий, после которых ребёнок пропал. Также изучается обстановка в приемной семье мальчика и обстоятельства процедуры передачи его из других семей.

Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов, заключили в ведомстве.

Напомним, Следком по Крыму и Севастополю также возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика-инвалида. Его няня задержана.

Ольга Сурикова