ПСБ поделился с ИТ-специалистами Крыма лучшими практиками финтеха

ПСБ провел в Севастополе очередной митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова. В этот раз он был посвящен практическим кейсам в области разработки и менеджмента в сфере финансовых технологий. Такие мероприятия стали уже традиционными — банк ежегодно собирает представителей ИТ-сферы Крыма для обмена опытом и неформального общения. Участниками встречи стали более ста экспертов.

Программа митапа включила выступления специалистов ИТ-блока ПСБ. Они поделились личными практиками в области нагрузочного тестирования, фронтенда, работы в кросс-функциональных командах и управленческого менеджмента.

«ПСБ является официальным резидентом технопарка «ИТ-Крым» в Севастополе, где работает один из ИТ-центров банка. На митапах специалисты ПСБ делятся богатым наработанным опытом с крымскими коллегами. Такая коммуникация важна для формирования единой цифровой среды на полуострове, поэтому мы благодарны участникам за интерес и вовлеченность», — прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

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