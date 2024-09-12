В Севастополе в разгаре бархатный сезон

Сегодня в Севастополе ночью и днем будет дождь, гроза, ветер с порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до 26-28° днем и 20-22° ночью.

Завтра, 13 сентября, ожидается переменная облачность с небольшим дождем и грозой утром. Днем без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 26-28° днем и 19-21° ночью.

14 сентября будет переменная облачность без осадков. Ветер изменится с восточного на южный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 18-20°, днем поднимется до 27-29°.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова