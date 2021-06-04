В воскресенье французы с англичанами нападут на Севастопольскую крепость

Желающим посмотреть на это придется изрядно потратиться

В Севастополе 6 июня грядет битва. На Федюхиных высотах в 10:30 утра состоится масштабная реконструкция сражения времен Крымской войны. Организаторы обещают масштабное сражение, пушечные залпы, яростную схватку противников. Такой анонс опубликован в группе Вконтакте «Парк живой истории «Федюхины высоты».

«Севастопольский гарнизон будет усилен бойцами Бородинского егерского полка, 6-го саперного батальона, моряками и не только! К нам на «Первый штурм» едут реконструкторы из Москвы. На днях у них как раз прошел сбор и учения. Русская армия усиленно готовится к ключевому сражению за Севастополь, чтобы задать жару французам и англичанам», – раскрыли организаторы нюансы подготовки к крымскому сражению.

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Несколько десятков реконструторов со всей России воссоздадут эпизод штурма Малахова кургана.

Билеты на реконструкцию можно приобрести в кассах парка и онлайн.

В группе мероприятия указаны следующие цены:

Взрослый билет: 900р.

Детский билет: 500р. (5-14 лет)

Также на территории парка Федюхины высоты будет работать крымская ярмарка Качи-Базар. На ярмарку вход бесплатный.

Ольга Сурикова

Фото, видео: Парк живой истории «Федюхины высоты»/vk.com