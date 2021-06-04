Фонд «Моя история» представил проект застройки территории у Херсонеса

Возле древнего города вырастут постройки в стиле Римской империи

Фонд «Моя история» опубликовал проект застройки территории у стен Херсонеса Таврического. Там, как ранее анонсировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, будет возведен Историко-археологический парк. Иллюстрации Фонд опубликовал на своем сайте.

В сюжете «НТС» говорится, что данный участок, который в прошлом году был взят Севнаследием на учёт, как ОКН «Южный пригород древнего города «Херсонес Таврический», должен быть застроен в стиле Римской империи.