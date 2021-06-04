Фонд «Моя история» представил проект застройки территории у Херсонеса

Возле древнего города вырастут постройки в стиле Римской империи
Фонд «Моя история» опубликовал проект застройки территории у стен Херсонеса Таврического. Там, как ранее анонсировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, будет возведен Историко-археологический парк. Иллюстрации Фонд опубликовал на своем сайте.
В сюжете «НТС» говорится, что данный участок, который в прошлом году был взят Севнаследием на учёт, как ОКН «Южный пригород древнего города «Херсонес Таврический», должен быть застроен в стиле Римской империи.
Вдоль улицы Ерошенко планируется возвести два огромных круглых здания со стеклянными куполами, похожие а крытые стадионы. Вдоль улицы Древней авторы проекта видят римские кварталы и разместили арену-колизей.
Также телеканал отметил, что данные иллюстрации застройки данной территории уже попадали в некоторые СМИ, однако тогда фонд «Моя история» открестился от этих работ и заявил, что источником их распространения является интернет-ресурс «Пикабу». Тогда также подчеркнули, что распределения территории еще нет.
Ольга Сурикова
Фото: сайт Фонда «Моя история»