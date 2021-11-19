В Управлении Резниченко выявлено нарушение антикоррупционного законодательства

Губернатором ему объявлено предупреждение
В управлении по делам молодежи и спорта Севастополя было выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции.
Прокуратурой Севастополя было установлено, что сотрудница управления, осуществляющая кадровую работу, трудоустроила на госслужбу в данный госорган свою дочь. И не уведомила при этом руководителя управления.
«Начальник Управления, в свою очередь, не уведомил о возникновении конфликта интересов Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и не принял, таким образом, меры по его урегулированию», —сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Надзорным ведомством губернатору внесено представление, по результатом которого руководителю Управления по делам молодежи и спорта объявлено предупреждение о неполном должностном соответствии, а сотруднице объявлен выговор.
В настоящее время нарушения законодательства о противодействии коррупции устранены.
Отметим, на данный момент управление по делам молодежи и спорта Севастополя возглавляет Сергей Резниченко.
Напомним, прокуратурой Севастополя было выявлено мошенничество при поставке мебели для детсада.
Ольга Сурикова