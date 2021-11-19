Происшествия

В Управлении Резниченко выявлено нарушение антикоррупционного законодательства

19-11-2021
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Губернатором ему объявлено предупреждение
 
В управлении по делам молодежи и спорта Севастополя было выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции.
 
Прокуратурой Севастополя было установлено, что сотрудница управления, осуществляющая кадровую работу, трудоустроила на госслужбу в данный госорган свою дочь. И не уведомила при этом руководителя управления.
 
«Начальник Управления, в свою очередь, не уведомил о возникновении конфликта интересов Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и не принял, таким образом, меры по его урегулированию», —сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
 
Надзорным ведомством губернатору внесено представление, по результатом которого руководителю Управления по делам молодежи и спорта объявлено предупреждение о неполном должностном соответствии, а сотруднице объявлен выговор.

В настоящее время нарушения законодательства о противодействии коррупции устранены.

Отметим, на данный момент управление по делам молодежи и спорта Севастополя возглавляет Сергей Резниченко.

Напомним, прокуратурой Севастополя было выявлено мошенничество при поставке мебели для детсада.

Ольга Сурикова

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