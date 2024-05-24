В ТЮЗе представили премьеру спектакля «Сказка о Царе Салтане»

В Севастопольском театре юного зрителя представили премьеру спектакля по знаменитому произведению Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о Царе Салтане».

«Это одновременно и детское произведение, полное волшебства, превращений, в чудес, но одновременно и взрослое философское произведение, касающееся вопросов семьи, отца и сына, предательств, зависти и дворцовых переворотов», — отмечает режиссер-постановщик Фёдор Парасюк.

Пушкин всегда оставался актуальным и понятным для каждого поколения, ведь его произведения затрагивают вечные темы любви, дружбы, предательства и мудрости. Спектакль — настоящая сказка, в которой соединятся волшебство, музыка стиха и глубокий философский смысл.

Премьерные показы пройдут 25 и 26 мая, 1 июня.

Фото Анны Корниловой

Премьерные показы пройдут 25 и 26 мая.

Анна Левина