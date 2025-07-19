В тёплой воде — не только удовольствие. Чем опасно купание в разогретом Черном море

Температура морской воды у берегов Севастополя вплотную приблизилась к отметке в 25 градусов. И пока для одних это означает приятное купание, врачи и эпидемиологи предупреждают: в тёплой воде активно размножаются болезнетворные микроорганизмы.

Эксперты называют это прямым сигналом к осторожности. По словам главного эпидемиолога города Сергея Грыги, вода выше 24 градусов становится комфортной средой для кишечных инфекций — ротавирусов, энтеровирусов, а в отдельных случаях и эмбрионов холеры.

Граница в 26 — тревожная

Если температура поднимается выше 26 градусов, то в море создаются идеальные условия для патогенов. В список потенциальных угроз попадают бактерии рода Vibrio — те самые, что могут вызвать тяжёлые формы отравлений и заражений.

Эндокринолог Анна Сафонова объясняет: «Как только вода прогревается выше 20 градусов, микроорганизмы начинают активно размножаться. А после 24 — их численность резко растёт». Это подтверждает и другой эксперт, Вероника Зайцева: «В холодной воде бактерии в спячке, но в тёплой — как в инкубаторе».

Особенно опасны вечерние заплывы

Самое безопасное время для купания — утро. За ночь вода частично самоочищается. Но к вечеру, особенно на популярных пляжах, микрофлора начинает «кипеть»: вода на мелководье прогревается сильнее, а бактерии получают питание с кожи и снаряжения отдыхающих.

Цианобактерии и вибрионы — новые «гости» Черного моря

Цианобактерии активизируются уже при +17. Один из их видов — Aphanizomenon flos-aquae — прекрасно себя чувствует в тёплой воде от 19 градусов. А вибрионы, такие как Vibrio vulnificus, особенно опасны при температуре выше 20.

По данным Института океанологии РАН, Черное море за последние 30 лет прогрелось на 2 градуса, и тенденция продолжается. Прогноз на конец XXI века — плюс 3,7 градуса. Это значит, что «лето с бактериями» может стать нашей новой реальностью.

Кому стоит быть особенно осторожными

Инфекционист Борис Синицин советует родителям не пускать в воду маленьких детей в жаркие дни: «Их организм слабее. То, что взрослому сойдёт с рук, ребёнку может обернуться госпитализацией». Также стоит избегать купания людям с открытыми ранами, ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ.

Риски по температуре

— до 18°C — вода чистая, но есть риск переохлаждения



— 20–23°C — комфортно, но уже возможно размножение бактерий



— 24–25°C — зона повышенного риска



— 26°C и выше — опасность заражения резко возрастает

Летом море в Севастополе — это не только отдых, но и повод включить осознанность. Высокая температура воды несёт за собой угрозы, которые невозможно увидеть глазами. Внимательность к таким вещам — ещё один способ позаботиться о себе и своих близких.

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