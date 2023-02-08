В Турции число погибших возросло до почти шести тысяч человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тысячи человек. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на телеканал CNN.

Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 5894 человек, пострадавших — до 34,8 тыс. человек.

В Сирии количество погибших достигло 1250 человек, раненых — 2054 человек.

Напомним, В понедельник, 6 февраля, в нескольких регионах Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Число жертв продолжает расти, так как люди остаются под завалами.

Ольга Сурикова